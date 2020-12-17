Спортивний суд покарав Росію за використання допінгу. Російські спортсмени дискваліфіковані на 2 роки.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) підтримав Всесвітнє антидопінгове агенство у суперечці з російськими функціонерами, повідомляє офіційний сайт суду.

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Відтак, Лозаннський арбітраж підтвердив позицію Всесвітнього антидопінгового агентства у справі фальсифікації даних Московської антидопінгової лабораторії. Тепер до грудня 2022 року російські спортсмени будуть виступати під нейтральним прапором і без жодних державних символів – кольорів прапору, герба, виконання гімну тощо.

Таким чином, у разі кваліфікації на Чемпіонат світу в Катарі Росія не зможе грати під своїми кольорами.

Нагадаємо, наступний Чемпіонат світу в Катарі відбудеться у листопаді-грудні 2022 року.