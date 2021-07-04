Харри Кейну удалось оформить дубль в ворота Украины и стать лучшим игроком матча.

Интересно Шевченко назвал фактор, который нужен для конкуренции с топовыми сборными

По мнению капитана сборной Англии, игра для "Трех львов" сложилась просто идеально.

Мы были фаворитами на победу в этой игре. Чувствовали большое давление из-за ожидания, но играли на высшем уровне. Еще один "сухой" матч и четыре гола – это был идеальный вечер для нас. Речь идет о выходе на пик формы в нужное время. Фантастическая ночь, будем и дальше двигаться от матча к матчу, – сказал Кейн.

Напомним, в матче 1/4 финала Евро-2020 Англия на Стадио Олимпико разгромила Украину со счетом 4:0.