Златан Ибрагимович готов помочь национальной команде на Евро-2020. 39-летний швед чувствует себя готовым к большому турниру.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович решил возобновить карьеру в национальной команде.

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Сообщается, что звездный форвард может помочь команде уже в матчах отбора на ЧМ-2022. Сборная Швеции соберется 16 марта. Наставник команды Янне Андерссон не стал раскрывать всех карт.

Златан не сказал "нет" на нашей с ним встречи. Мы хорошо поговорили, диалог продолжается, что из этого получится – узнаете 16 марта, когда будет опубликован состав сборной, – сказал он.

Вскоре Швеция проведет три поединка: против Грузии (25 марта), Косово (28 марта) и товарищескую игру против Эстонии (31 марта). На Евро-2020 шведы будут противостоять Испании, Словакии и Польши.

Ибрагимович в текущем сезоне Серии А забил 14 голов в 14 матчах. О завершении карьеры в сборной Швеции он объявил в 2016 году – он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды (62 гола в 116 матчах).