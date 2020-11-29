Звездный швед Златан Ибрагимович может снова надеть футболку национальной команды.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон рассчитывает на помощь Златана Ибрагимовича. Между ними уже состоялся разговор, сообщает портал Aftonbladet.

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"Златан допустил свое возвращение в сборную, и мне было важно как можно быстрее с ним встретиться и все обсудить. Я рад, что встречу удалось организовать так быстро. Она прошла очень плодотворно, мы договорились продолжить диалог", – рассказал Андерсон.

Ибрагимович ответил, что подумает о возвращении только в том случае, если сможет что-то дать команде.

"Я ответил: "Дай мне время, я подумаю". Но это должно идти от него. Потому что, если он думает, что я отвлекаю – тогда мне это неинтересно. Если он думает, что я могу что-то привнести – тогда я подумаю" – сказал Ибрагимович.

Последний раз Ибрагимович надевал футболку национальной команды на Евро-2016, где отличился в воротах сборной Украины, но благодаря дублю Шевченко "желто-синим" удалось вырвать победу. В общем Златан сыграл в составе национальной команды 116 матчей и отличился 62 голами.