Зірковий швед Златан Ібрагімовіч може знову одягнути футболку національної команди.

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерсон розраховує на допомогу Златана Ібрагімовіча. Між ними вже відбулася розмова, повідомляє портал Aftonbladet.

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"Златан допустив своє повернення в збірну, і мені було важливо якомога швидше з ним зустрітися і все обговорити. Я радий, що зустріч вдалося організувати так швидко. Вона пройшла дуже плідно, ми домовилися продовжити діалог", – розповів виданню Андерсон.

Натомість Ібрагімовіч відповів, що подумає про повернення тільки в тому разі, якщо зможе щось дати команді.

"Я відповів: "Дай мені час, я подумаю". Але це повинно йти від нього. Тому що, якщо він думає, що я відволікаю – тоді мені це нецікаво. Якщо він думає, що я можу щось привнести – тоді я подумаю", – сказав Ібрагімовіч.

Востаннє Ібрагімовіч одягав футболку національної команди на Євро-2016, де відзначився у воротах збірної України, але завдяки дублю Шевченка "жовто-синім" вдалося вирвати перемогу. Загалом Златан зіграв у складі національної команди 116 матчів та відзначився 62 голами.