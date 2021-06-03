В заявку на товарищеский матч попали 23 футболиста. Вне списка оказались Цыганков, Соболь, Тымчик и Зинченко. Еще один шанс получил Богдан Леднев.

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Заявка Украины на матч против Северной Ирландии:

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин.

Защитники: Попов, Кривцов, Забарный, Мыколенко, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Судаков, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Леднев, Безус, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбык, Беседин.

Товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.