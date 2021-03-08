Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирус.

Хавбек сборной Украины и Ференцвароша Игорь Харатин стал очередной футбольной жертвой пандемии.

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Футболист сдал положительный тест на COVID-19. Жена игрока Карина тоже заболела на коронавирус.

По словам любимой, болезнь у Харатина проходит в легкой форме, пока из симптомов у него только температура 37 градусов.

Напомним, что Харатин получил вызов от Шевченко на матчи отбора к чемпионату мира-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана. Поединки состоятся 24, 28 и 31 числа соответственно.