Харатин заболел COVID-19: Шевченко вызвал хавбека на матч против чемпионов мира
Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирус.
Источник:Інстаграм дружини Ігоря Харатіна Каріни
Хавбек сборной Украины и Ференцвароша Игорь Харатин стал очередной футбольной жертвой пандемии.
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Футболист сдал положительный тест на COVID-19. Жена игрока Карина тоже заболела на коронавирус.
По словам любимой, болезнь у Харатина проходит в легкой форме, пока из симптомов у него только температура 37 градусов.
Напомним, что Харатин получил вызов от Шевченко на матчи отбора к чемпионату мира-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана. Поединки состоятся 24, 28 и 31 числа соответственно.
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