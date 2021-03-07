Невзирая на неудачный результат, действующий чемпион сохраняет лидерство. Украинец Александр Зубков провел на поле 84 минуты, однако результативными действиями не отличился.

Источник: 24 канал

Накануне гостевого поединка с Залаэгерсегом, который занимал предпоследнюю строчку в турнирной таблице, игроки Ференцвароша имели не лучшее настроение. В последних пяти встречах команда Сергея Реброва победила лишь дважды (при этом вылетела из Кубка Венгрии). В очередном матче "Фради" вновь потеряли очки.

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На старте поединка футболист хозяев Марк Коста открыл счет. После перерыва Франк Боли оформил дубль и вывел Ференцварош вперед. Однако вскоре Залаэгерсег отыгрался благодаря голу Марко Футача.

Наш сборник Александр Зубков был активным, однако участия в голевых эпизодах не принимал.

После 25 туров действующий чемпион имеет в активе 58 очков. В Академии Пушкаша, которая занимает второе место, 45 пунктов.

Чемаионат Венгрии, 25 тур

Залаэгерсег – Ференцварош 2:2

Голы: Коста, 7, Футач, 68 – Боли, 51, 66.