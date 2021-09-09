В хавбека был еще год контракта с венгерским Ференцварошем, с которым он трижды подряд становился чемпионом. Но он решил, что пора менять клуб, поэтому начал рассматривать предложения из других чемпионатов.

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По словам футболиста, принять правильное решение было непросто, но он верит, что в будущем не будет жалеть о том, что решил стать игроком Легии.

Ференцварош хорошо заработал на моем трансфере, это было важно для меня. Принял решение с болью в сердце, трудно об этом говорить. Почувствовал, что пора переключаться. Хочу проверить себя в новой стране, лиге, клубе,

– сказал Харатин.

Контракт хавбека с новым клубом рассчитан до 2024 года. Он попал в заявку Украины на матчи против Франции и Казахстана, но не принял участия ни в одном противостоянии.