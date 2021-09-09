У хавбека був ще рік контракту з угорським Ференцварошем, з яким він тричі поспіль ставав чемпіоном. Але він вирішив, що пора змінювати клуб, тому почав розглядати пропозиції з інших чемпіонатів.

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За словами футболіста, прийняти правильне рішення було непросто, але вірить, що в майбутньому не шкодуватиме про те, що вирішив стати гравцем Легії.

Ференцварош добре заробив на моєму трансфері, це було важливо для мене. Прийняв рішення з болем в серці, важко про це говорити. Відчув, що пора перемикатися. Хочу перевірити себе в новій країні, лізі, клубі,

– сказав Харатін.

Контракт хавбека з новим клубом розрахований до 2024 року. Він потрапив у заявку України на матчі проти Франції та Казахстану, але не взяв участі у жодному протистоянні.