Похоже, что в брестском Динамо не останется ни одного украинца.

Как известно, Милевский не продлил контракт с Динамо Брест. Президент белорусского клуба анонсировал, что клуб покинут и остальные украинцы – Александр Нойок и Евгений Хачериди, сообщает Вечерний Брест.

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Бывший защитник Динамо и сборной Украины уже отреагировал на информацию о своем уходе из Динамо Брест.

"Пока об этом ничего не знаю. Сейчас я нахожусь в отпуске. Да, у меня действующее соглашение с Динамо на один год. Пока нахожусь в отпуске, а там посмотрим", – сказал Хачериди в комментарии Meta-ratings.

Напомним, контракты Евгения Хачериди и Александра Нойка с брестским Динамо рассчитаны до конца 2021 года. Артем Милевский уже покинул команду в статусе свободного агента.