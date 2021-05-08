Как известно, Труа, куда перейдет Кухаревич, является собственностью той же компании, что и Манчестер Сити. По мнению молодого форварда, у него есть шанс заинтересовать наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу.

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"Была мысль позвонить Зинченко и узнать больше о структуре клубов Манчестер Сити? Возможно. Но кто я такой, чтобы звонить Зинченко? Понимаю, что он хороший парень. Если у меня будет возможность, обязательно с ним свяжусь.

Думал ли, что Гвардиола слышал обо мне? Думаю, 100% он меня еще не знает. Может, узнает, когда буду одним из лучших бомбардиров Франции. Пока об этом не думаю. Нужно расти постепенно", – сказал Кухаревич.

19-летний нападающий молодежной сборной Украины перейдет в Труа уже этим летом. Следующий сезон Труа будет играть во французской Лиге 1.