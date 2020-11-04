В УЕФА прокомментировали информацию о том, что Евро-2020 может претерпеть изменения в формате и состояться в России. УЕФА не планирует менять формат проведения чемпионата Европы по футболу, или отдавать право провести все матчи одной стране.

В организации не исключают изменения формата, но отмечают, что такие планы отсутствуют. Об этом сообщает Sky Sports.

Кстати У России хотят отобрать право проведения Евро-2020: подтверждение УЕФА

УЕФА хочет провести Евро-2020 в 12 городах

Сообщается, что в УЕФА не хотят сокращать количество городов, которые примут чемпионат Европы.

УЕФА намерена провести Евро-2020 в формате и местах, которые были утверждены ранее, мы тесно сотрудничаем со всеми городами-организаторами по подготовке. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы провести турнир в присутствии болельщиков во всех 12 городах, принимающих Евро-2020,

– говорится в заявлении.

Ответ УЕФА появился после информации французского издания Le Parisien. Сообщалось, что Евро-2020 может состояться только в России.

Основой мысли является то, что Россия принимала предыдущий чемпионат мира-2018.

Важно. В ассоциации отмечают, что рано говорить о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями.

Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, которую не контролирует ни УЕФА, ни местные органы власти – в настоящее время слишком рано говорить о том, будут ли матчи проводиться со зрителями в полной, частичной или нулевой заполняемости трибун", – добавили в УЕФА.

В каких городах должно состояться Евро-2020

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

Евро-2020 перенесли на 2021 из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля.

Украина сыграет на Евро-2020

Украинская сборная под руководством Андрея Шевченко квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв свою группу.

Соперниками Украины на Евро-2020 станут Нидерланды и Австрия. Еще один соперник "сине-желтых" определится 12 ноября.

В очной борьбе путевку на чемпионат Европы разыграют Грузия и Северная Македония.