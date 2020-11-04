Перенесут ли Евро-2020 в Россию: ответ УЕФА
В УЕФА прокомментировали информацию о том, что Евро-2020 может претерпеть изменения в формате и состояться в России. УЕФА не планирует менять формат проведения чемпионата Европы по футболу, или отдавать право провести все матчи одной стране.
В организации не исключают изменения формата, но отмечают, что такие планы отсутствуют. Об этом сообщает Sky Sports.
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УЕФА хочет провести Евро-2020 в 12 городах
Сообщается, что в УЕФА не хотят сокращать количество городов, которые примут чемпионат Европы.
УЕФА намерена провести Евро-2020 в формате и местах, которые были утверждены ранее, мы тесно сотрудничаем со всеми городами-организаторами по подготовке. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы провести турнир в присутствии болельщиков во всех 12 городах, принимающих Евро-2020,
– говорится в заявлении.
Ответ УЕФА появился после информации французского издания Le Parisien. Сообщалось, что Евро-2020 может состояться только в России.
Основой мысли является то, что Россия принимала предыдущий чемпионат мира-2018.
Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, которую не контролирует ни УЕФА, ни местные органы власти – в настоящее время слишком рано говорить о том, будут ли матчи проводиться со зрителями в полной, частичной или нулевой заполняемости трибун", – добавили в УЕФА.
В каких городах должно состояться Евро-2020
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)
Евро-2020 перенесли на 2021 из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля.
Украина сыграет на Евро-2020
Украинская сборная под руководством Андрея Шевченко квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв свою группу.
Соперниками Украины на Евро-2020 станут Нидерланды и Австрия. Еще один соперник "сине-желтых" определится 12 ноября.
В очной борьбе путевку на чемпионат Европы разыграют Грузия и Северная Македония.
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