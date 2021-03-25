Французский нападающий Антуан Гризманн, который сумел "расписаться" в воротах сборной Украины, не слишком доволен итоговым результатом и жаждет реванша.

По мнению Гризманна, виновником ничьей с Украиной являются индивидуальные качества чемпионов мира.

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"Возможно, нам не хватило больше игроков атаки, которые хорошо играют один в один.

Мы изучим, как играть против такой системы, и выиграем следующий матч. Всегда стараюсь делать все возможное для команды. Хотели победить, но не сумели провести хороший матч. Нужно проанализировать свои действия перед следующей игрой", –сказал Гризманн.