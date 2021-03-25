Гризманн нашел оправдание утраченной победе в матче с Украиной
Французский нападающий Антуан Гризманн, который сумел "расписаться" в воротах сборной Украины, не слишком доволен итоговым результатом и жаждет реванша.
Источник:France Football
По мнению Гризманна, виновником ничьей с Украиной являются индивидуальные качества чемпионов мира.
Кстати Мурашки по телу и самый молодой капитан в истории: все о победе сборной во главе с Зинченко
"Возможно, нам не хватило больше игроков атаки, которые хорошо играют один в один.
Мы изучим, как играть против такой системы, и выиграем следующий матч. Всегда стараюсь делать все возможное для команды. Хотели победить, но не сумели провести хороший матч. Нужно проанализировать свои действия перед следующей игрой", –сказал Гризманн.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter