На грабли Милевского: Селезнев может подписать контракт с Мынаем

Возрастной нападающий Евгений Селезнев ищет возможности остаться в УПЛ. Форвард не оставляет мечты побить бомбардирский рекорд.

35-летний Евгений Селезнев может остаться в украинском чемпионате. В услугах возрастного форварда заинтересован Мынай.

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Вчера футболист прибыл в расположение закарпатского клуба. Переговоры между сторонами продолжаются. Ранее была информация, что Селезнев может перейти в Верес, Львов или Черноморец.

Напомним, прошлой зимой Селезнева отчислили из Колоса из-за якобы нарушения дисциплины. Он успел сыграть за команду 12 матчей и забить 5 голов.

Мынай вылетел из УПЛ по итогам прошлого сезона, но вернется в элиту благодаря Олимпику, который снялся с соревнований. Кстати, раньше Мынай уже усиливался Милевским, но тот в футболке закарпатцев ничего не продемонстрировал.