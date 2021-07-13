35-річний Євген Селезньов може залишитись в українському чемпіонаті. У послугах вікового форварда зацікавлений Минай.

До речі Колишній клуб Луніна прагне повернути українця – слово за футболістом

Учора футболіст прибув у розташування закарпатського клубу. Переговори між сторонами ще тривають. Раніше була інформація, що Селезньов може перейти у Верес, Львів або Чорноморець.

Нагадаємо, минулої зими Селезньова відрахували з Колоса через ніби-то порушення дисципліни. Він встиг зіграти за ковалівців 12 матчів і забити 5 голів.

Минай вилетів з УПЛ за підсумками минулого сезону, але повернеться в еліту завдяки Олімпіку, який знявся зі змагань. До речі, раніше Минай вже підсилювався Мілевським, але той у футболці закарпатців нічого не продемонстрував.