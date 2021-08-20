Гольф со звездными друзьями: как Шевченко отдыхает после работы в сборной

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко не спешит искать новое место работы. Специалист наслаждается отдыхом после Евро-2020.

1 августа Андрей Шевченко объявил о завершении работы со сборной Украины. Он не стал продлевать контракт и направил свои амбиции на работу в клубе.

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Но пока интересных предложений нет, Шевченко не теряет времени и наслаждается любимым хобби – гольфом. Компанию обладателю "Золотого мяча-2004" составляют звезды. В частности, недавно Шевченко померился силами на поле для гольфа с бывшим футболистом Ливерпуля, Тоттенхэма и сборной Англии Джейми Реднаппом.

"Отлично проведенное время с моим хорошим другом", – подписал Шевченко фотографию в инстаграм.

Напомним, что временным преемником Шевченко стал Александр Петраков, 1 и 4 сентября Украина сыграет с Казахстаном и Францией.