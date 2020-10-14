14 октября 2019 года на переполненном НСК "Олимпийский" сборная Украины под руководством Андрея Шевченко вышла на чемпионат Европы 2020 года. Украинские футболисты переписали историю, обыграв чемпионов Европы Португалию.

Эта победа стала одной из самых важных в тренерской карьере Андрея Шевченко. Благодаря этому успеху Украина досрочно с первого места вышла в групповой этап Евро-2020, не имея ни одного поражения в своем активе, пишет 24 канал.

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Историческая победа Украины

Уже на 6-й минуте встречи украинцы неожиданно повели в счете. Кривцов пробил головой после подачи от Марлоса с угла поля. Руй Патрисиу парировал выстрел защитника, но Яремчук был первым на добивании – 1:0.

Действующие чемпионы Европы остро атаковали и пытались сравнять счет. Тут подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". На 27-й минуте игры украинцы продемонстрировали прекрасную реализацию. "Сине-желтые" развернули атаку по левому флангу. Миколенко выполнил идеальный прострел на Ярмоленко в центр штрафной. Андрей уверенно замкнул передачу и прервал свою безголевую серию в сборной Украины – 2:0. Невероятную игру демонстрировали украинские футболисты в первом тайме.

Португальцы смогли сократить счет аж на 72-й минуте, когда арбитру стало грустно и он решил вмешаться в игру. Энтони Тейлор назначил пенальти в ворота сборной Украины и удалил Тараса Степаненко. Мяч после удара Брумы попал в бедро Тарасу, а уже потом случайно попал в руку. По всем канонам футбола – это не пенальти. Тейлор решение не изменил, а Роналду реализовал пенальти – 2:1.

Далее ворота сборной Украины спасал Пятов и перекладина. Но португальцы так и не сумели вырвать хотя бы ничью. В итоге Украина праздновала громкую победу 2:1., которая принесла им выход на чемпионат Европы 2020 года.

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