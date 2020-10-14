14 жовтня 2019 року на переповненому НСК "Олімпійський" збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вийшла на чемпіонат Європи 2020 року. Українські футболісти переписали історію, обігравши чемпіонів Європи Португалію.

Ця перемога стала однією із найважливіших у тренерській Кар'єрі Андрія Шевченка. Завдяки цього успіху Україна достроково з першого місця вийшла у груповий етап Євро-2020, не маючи жодної поразки у своєму активі, пише 24 канал.

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Історична перемога України

Вже на 6-й хвилині зустрічі українці несподівано повели у рахунку. Кривцов пробив головою після подачі від Марлоса з кута поля. Руй Патрісіу парирував постріл захисника, але Яремчук був першим на добиванні – 1:0.

Чинні чемпіони Європи гостро атакували та намагались зрівняти рахунок. Тут подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". На 27-й хвилині гри українці продемонстрували прекрасну реалізацію. "Синьо-жовті" розгорнули атаку лівим флангом. Миколенко виконав ідеальний простріл на Ярмоленка у центр штрафного. Андрій впевнено замкнув передачу й перервав свою безгольову серію у збірній України – 2:0. Неймовірну гру демонстрували українські футболісти у першому таймі.

Португальці спромоглись скоротити рахунок аж на 72-й хвилині, коли арбітру стало сумно і він вирішив втрутитись у гру. Ентоні Тейлор призначив пенальті у ворота збірної України й вилучив Тараса Степаненка. М'яч після удару Бруми влучив у стегно Тарасу, а вже потім випадково потрапив у руку. За всіма канонами футболу – це не пенальті. Тейлор рішення не змінив, а Роналду реалізував пенальті – 2:1.

Далі ворота збірної України рятував П'ятов та поперечина. Але португальці так і не зуміли вирвати бодай нічию. У підсумку Україна святкувала гучну перемогу 2:1., яка принесла їм вихід на чемпіонат Європи 2020 року.

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