Облегчение для команды, – Шевченко высоко оценил кубковую победу Дженоа

В 1/16 Кубка Италии Дженоа минимально одолела Салернитану – последнюю команду Серии А. Эта победа стала первой для Шевченко во главе "грифонов".

По мнению Шевченко, победа над Салернитаной стала важным стимулом для дальнейшего успеха. Команда пережила серию неудач, поэтому победа позволит вернуть уверенность в своих силах.

К теме Первая победа Шевченко в Дженоа – выстраданный позитив в кубковом матче: видео

"Эта победа – облегчение для всей команды. Глоток свежего воздуха, который был необходим Дженоа для возвращения уверенности. Мы сыграли лучше, за исключением определенного отрезка во втором тайме, поэтому заслужили этот успех. В первом тайме команда имела много случаев забить, но нам постоянно чего-то не хватало. Нужно еще много работать", – сказал Андрей Николаевич.

Также он отметил, что команде нужно усиление, но озвучивать планы не захотел.

"Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором. В следующих двух играх Дженоа ждут сложные соперники – Лацио и Аталанта, поэтому подумаем о трансферном рынке позже. Но, безусловно, усиление нужно", – добавил Шевченко.

Матч 18 тура Серии А Дженоа – Лацио состоится в пятницу, 17 декабря. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:30.