На думку Шевченка, звитяга над Салернітаною стала важливим стимулом для подальшого успіху. Команда пережила серію невдач, тому ця перемога дозволить повернути впевненість у своїх силах.

До теми Перша перемога Шевченка у Дженоа – вистражданий позитив у кубковому матчі: відео

"Ця перемога – полегшення для всієї команди. Ковток свіжого повітря, який був потрібен Дженоа для повернення впевненості. Ми зіграли краще, за винятком певного відрізку в другому таймі, тому заслужили цей успіх. У першому таймі команда мала багато нагод забити, але нам постійно чогось не вистачало. Потрібно ще багато працювати", – сказав Андрій Миколайович.

Також він зазначив, що команді потрібне підсилення, але озвучувати плани не захотів.

"Трансферний ринок? Ми будуємо плани з новим спортивним директором. У наступних двох іграх Дженоа чекають складні суперники – Лаціо та Аталанта, тому подумаємо про трансферний ринок пізніше. Але, безумовно, підсилення потрібне", – додав Шевченко.

Матч 18 туру Серії А Дженоа – Лаціо відбудеться у п'ятницю, 17 грудня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30.