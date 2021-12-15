По мнению Шевченко, победа над Салернитаной стала важным стимулом для дальнейшего успеха. Команда пережила серию неудач, поэтому победа позволит вернуть уверенность в своих силах.

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"Эта победа – облегчение для всей команды. Глоток свежего воздуха, который был необходим Дженоа для возвращения уверенности. Мы сыграли лучше, за исключением определенного отрезка во втором тайме, поэтому заслужили этот успех. В первом тайме команда имела много случаев забить, но нам постоянно чего-то не хватало. Нужно еще много работать", – сказал Андрей Николаевич.

Также он отметил, что команде нужно усиление, но озвучивать планы не захотел.

"Трансферный рынок? Мы строим планы с новым спортивным директором. В следующих двух играх Дженоа ждут сложные соперники – Лацио и Аталанта, поэтому подумаем о трансферном рынке позже. Но, безусловно, усиление нужно", – добавил Шевченко.

Матч 18 тура Серии А Дженоа – Лацио состоится в пятницу, 17 декабря. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:30.