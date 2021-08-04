Глубоко скрытый талант: Несенюк раскритиковал Шевченко за вызов Судакова в сборную

Николай Несенюк, который возглавляет департамент Динамо по работе со СМИ, прокомментировал уход Шевченко из рядов сборной. По его мнению, шансы на чемпионат мира у нас еще есть, но вряд ли кому-то удастся вывести "желто-синих" на Мундиаль в Катаре.

По мнению Несенюка, Шевченко практически не оставил своему преемнику шансов на выход в финальную часть чемпионата мира. Вместе с тем эксперт верит, что все команды в группе кроме французов Украина должна побеждать.

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Для того, чтобы выполнить задачу, следует удачно подобрать игроков, которые получат вызов на матчи.

Весной Шевченко неожиданно начал выпускать на поле футболиста Судакова, увидев в нем глубоко скрытый талант. Сейчас игрок не попадает даже в заявку на последние матчи Шахтера в чемпионате Украины. Если такого не делать, шансы на второе место и плей-офф у нас сохраняются, – считает Несенюк.

Также Несенюк убежден, что если Шевченко возглавит клуб, то пробудет в нем максимум до следующей весны, а потом его может ожидать судьба Олега Блохина, который сидит без работы с 2014 года.