На думку Несенюка, Шевченко практично не залишив своєму наступнику шансів на вихід у фінальну частину чемпіонату світу. Разом з тим експерт вірить, що всі команди у грпуі окрім французів Україна має перемагати.

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Для того, щоб виконати завдання, слід вдало підібрати гравців, які отримають виклик на матчі.

Навесні Шевченко несподівано почав випускати на поле футболіста Судакова, побачивши в ньому глибоко прихований талант. Зараз гравець не потрапляє навіть в заявку на останні матчі Шахтаря в чемпіонаті України. Якщо такого не робити, шанси на друге місце і плей-офф у нас зберігаються, – вважає Несенюк.

Також Несенюк переконаний, що якщо Шевченко очолить клуб, то пробуде в ньому максимум до наступної весни, а потім його може чекати доля Олега Блохіна, який сидить без роботи з 2014 року.