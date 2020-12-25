COVID-19 продолжает свое негативное влияние на спортивные соревнования.

Международная федерация футбола из-за опасности коронавируса решила отменить все молодежные чемпионаты мира. Об этом решении сообщает официальный сайт организации.

Кстати Евро-2020: самый звездный соперник Украины возвращается после тяжелой травмы

Чемпионаты мира для команд U-17 и U-20 должны были состояться в Перу и Индонезии. Из-за пандемии коронавируса эти страны увидят финалистов чемпионата мира в 2023 году.

Напомним, действующими чемпионами мира среди команд до 20 лет является Украина. Подопечные Александра Петракова завоевали золотые медали, обыграв в финале Южную Корею. Среди команд до 17 лет действующим чемпионом является Бразилия.