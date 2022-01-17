"За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать. Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о Дженоа. Я молодой тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира. Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необычен, потому что болельщики Дженоа необычны", – заявил Шевченко.

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Также экс-тренер генуэзской команды призвал футболистов Дженоа сохранить прописку в элитном дивизионе.

"Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, каждый раз создающих невероятную атмосферу и никогда не бросавших нас среди трудностей", – сказал Андрей Николаевич.

В субботу, 15 января, грифоны официально попрощались с Шевченко и его тренерским штабом. После 21 матча Дженоа идет на предпоследней позиции лиги с 12 очками. В понедельник генуэзцы сыграют первый поединок после ухода украинца.