Гимн Украины перед матчем с Испанией исполнит известный пианист
13 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится поединок 4 тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе А между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45.
Гимн Украины перед матчем впервые будет исполнен вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Что известно о Евгения Хмару
Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара – лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии "Человек года", много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.
Имеет Евгений отношение и к спорту – он является обладателем коричневого пояса по карате.
Украина – Испания: перед матчем
- Следующий матч сборная Украины сыграет против Испании во вторник, 13 октября. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Первый матч в Испании между этими командами в рамках Лиги наций закончился разгромным поражением украинцев 4:0.
- Перед очной встречей в Киеве, обе команды провели по два матча в октябре – товарищески и в рамках Лиги наций. Сборная Украины оба матча проиграла – уступила на выезде Франции 7:1, а дома проиграла Германии 1:2. Испанцы же на выезде сыграли в нулевую ничью с португальцами, а дома минимально обыграли швейцарцев после ошибки защиты соперников.
- Следовательно, сборная Украины проиграла три последних матча – Испании, Франции и Германии с общим счетом 2:13. И теперь их снова ожидает матч против Испании.