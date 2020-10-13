13 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится поединок 4 тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе А между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45.

Гимн Украины перед матчем впервые будет исполнен вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Смотрите также: Шевченко огласил список сборной Украины на матч против Испании – дебютант снова вне заявки

Что известно о Евгения Хмару

Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара – лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии "Человек года", много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.

Имеет Евгений отношение и к спорту – он является обладателем коричневого пояса по карате.

Украина – Испания: перед матчем