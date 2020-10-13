Гімн України перед матчем з Іспанією виконає відомий піаніст
13 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться поєдинок 4 туру групового етапу Ліги націй УЄФА в дивізіоні А між збірними України та Іспанії. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.
Гімн України перед матчем вперше буде виконаний наживо піаністом-віртуозом Євгеном Хмарою. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Що відомо про Євгена Хмару
Український композитор і музикант Євген Хмара – лауреат численних міжнародних конкурсів, володар премії "Людина року", багато років співпрацює зі всесвітньо відомими виконавцями.
Має Євген відношення і до спорту – він є володарем коричневого поясу з карате.
Україна – Іспанія: перед матчем
- Наступний матч збірна України зіграє проти Іспанії у вівторок, 13 жовтня. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".
- Перший матч в Іспанії між цими командами в рамках Ліги націй закінчився розгромною поразкою українців 4:0.
- Перед очною зустріччю в Києві, обидві команди провели по два матчі в жовтні – товариському та в рамках Ліги націй. Збірна України обидва матчі програла – поступилася на виїзді Франції 7:1, а вдома програла Німеччині 1:2. Іспанці ж на виїзді зіграли в нульову нічию з португальцями, а вдома мінімально обіграли швейцарців після помилки захисту суперників.
- Відтак збірна України програла три останні матчі – Іспанії, Франції та Німеччині із загальним рахунком 2:13. І тепер на них знову очікує матч проти Іспанії.
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