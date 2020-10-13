13 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться поєдинок 4 туру групового етапу Ліги націй УЄФА в дивізіоні А між збірними України та Іспанії. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Гімн України перед матчем вперше буде виконаний наживо піаністом-віртуозом Євгеном Хмарою. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Що відомо про Євгена Хмару

Український композитор і музикант Євген Хмара – лауреат численних міжнародних конкурсів, володар премії "Людина року", багато років співпрацює зі всесвітньо відомими виконавцями.

Має Євген відношення і до спорту – він є володарем коричневого поясу з карате.

Україна – Іспанія: перед матчем