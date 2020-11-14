Германия сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Украиной: результаты
Игроки, тренеры и персонал сборной Германии по футболу сдали новые тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций по Украине.
Все результаты – отрицательные. Об этом сообщает Sportbuzzer.
Команда продолжает подготовку к матчу против Украины. Возможность его проведения зависит от результатов повторных тестов сборной Украины.
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Вспышка коронавируса в сборной Украины
В сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде пять положительных результатов на COVID-19, пишет 24 канал.
В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова, а также менеджера сборной Вадима Комардина.
Футболисты, в которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на "СБ Арене", которая началась с 15-минутным опозданием.
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