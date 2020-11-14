Игроки, тренеры и персонал сборной Германии по футболу сдали новые тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций по Украине.

Все результаты – отрицательные. Об этом сообщает Sportbuzzer.

Команда продолжает подготовку к матчу против Украины. Возможность его проведения зависит от результатов повторных тестов сборной Украины.

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Вспышка коронавируса в сборной Украины

В сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде пять положительных результатов на COVID-19, пишет 24 канал.

В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

Футболисты, в которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на "СБ Арене", которая началась с 15-минутным опозданием.