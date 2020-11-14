Гравці, тренери та персонал збірної Німеччини з футболу здали нові тести на коронавірус перед матчем Ліги націй з Україною.

Всі результати – негативні. Про це повідомляє Sportbuzzer.

Команда продовжує підготовку до матчу проти України. Можливість його проведення залежить від результатів повторних тестів збірної України.

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До уваги. Поєдинок Німеччина – Україна відбудеться 14 листопада у Лейпцизі. Початок гри о 21:45.

Спалах коронавірусу в збірній України

У збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді п'ять позитивних результатів на COVID-19, пише 24 канал.

Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.

Футболісти, в яких виявлено коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на "РБ Арені", яке розпочалося із 15-хвилинним запізненням.