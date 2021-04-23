Аталанта не смогла удержать победу над Ромой. Руслан Малиновский, который забил гол, был неожиданно заменен в первой трети второго тайма.

По мнению итальянского специалиста, Руслан очень хорошо себя проявил, но потом устал, что стало сказываться на командном тонусе.

К теме Малиновский забил во втором матче подряд – Аталанта не удержала преимущество над Ромой: видео

Вместе с тем, тренер недоволен, как сыграл Пашалич, который и заменил Руслана.

Малиновский устал, у нас появились пробелы в центре поля. Нужны были свежие ноги, но Пашалич не стал хорошей заменой. Некоторые промахи просто шокировали. Это недостаток концентрации. Жаль, потому что часто наши замены оказывались решающими, – сказал Гасперини.

В конце матча Рома благодаря численному превосходству сумела вырвать ничью – игра закончилась со счетом 1:1.