Футбол – это политика: Ребров рассказал о специальном браслете во время Оранжевой революции

Наставник Аль-Ахли Сергей Ребров убежден, что футбол не может быть вне политики. Бывший форвард рассказал, как демонстрировал свою политическую позицию на футбольном поле.

Когда шла Оранжевая революция, Сергей Ребров защищал цвета лондонского Вест Хэма. В поддержку революции он носил оранжевый браслет.

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По его мнению, каждый должен выражать свою позицию, ведь футбол не может быть в стороне от политических процессов.

Многие говорят, что футбол вне политики. Но мое мнение, что футбол – это политика. Многие футболисты популярнее в своих странах, чем политики. Думаю, я могу показать свою позицию. Меня не беспокоит этот эпизод. Я поддержал людей, которые покинули свои дома и стояли за свободу, – сказал Ребров.

Напомним, Ребров играл за Вест Хэм с 2004 по 2005 годы. В составе "молотов" он провел 33 матча и забил 2 гола.