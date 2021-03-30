Украинский тренер Вячеслав Грозный, который работал в Казахстане, поделился ожиданиями на матч 3 тура квалификации ЧМ-2022. Он верит в уверенную победу подопечных Шевченко.

По словам Грозного, у Казахстана очень квалифицированная команда, которую не стоит недооценивать. Кроме того, сопернику Украины нечего терять, что делает его еще более опасным.

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"Казахстан умеет хорошо играть, у них хорошая квалификация. Есть группа игроков, которые прекрасно выполняют стандарты, имеют хорошие удары, а потому не надо фолить перед штрафной. Самоотдача будет на тысячу процентов. Байсуфинову нечего терять. Он может с первых минут накрыть и разрушить игру, а мы будем нервничать. Сборная Украины сейчас недовольна, сразу же захочет достичь результата. Что бы я делал: высокий блок, оставляю без мяча, заставляю выбивать. Казахи быстрые, координированные. Не стоит оставаться защитникам с ними один на один. Нельзя их недооценивать. Они умеют играть в футбол!", – сказал он.

Вместе с тем специалист уверен, что Шевченко удастся найти рецепт успеха и одержать первую победу в квалификации ЧМ-2022.

"Мы должны взять три очка. Шевченко это понимает. Будет максимальная мотивация и самоотдача. Недооценки не будет. Жаль, очень жаль, что болельщиков не будет. Я бы и сам пришел поддержать нашу сборную. Хочу, чтобы мы выиграли. У нас высокая квалификация главной команды. Говорит ли это, что мы должны обязательно выигрывать? Нет. Футбол складывается по-разному. Я был уверен, что мы обыграем Финляндию, но видите, как произошло. Конечно, против Казахстана – мы фавориты. Я –патриот Украины, поэтому мы победим во всех матчах, в которых будем играть", –добавил Грозный.

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Казахстан состоится завтра, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.