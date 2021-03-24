Франция – Украина: тренер чемпионов мира выделил самых креативных игроков "желто-синих"
Помощник Дидье Дешама Стефан Ги поделился своими мыслями относительно подопечных Андрея Шевченко. Команды встретятся в рамках квалификации на ЧМ-2022 уже сегодня.
Источник:France Football
По мнению Стефана Ги, в Украины сильная команда, которая готова бороться за очки.
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"Считаю Украину самым сильным соперником Франции во время мартовских матчей отбора. Состав украинцев отличается от того, который мы обыграли 7:1 в октябре. Тогда они были ослаблены COVID-ом", – сказал он.
Также специалист поделился тактическими наблюдениями по команде Шевченко.
"Украина играет по схеме 4-3-3 с низким блоком, а когда теряет мяч – 4-5-1. Творческие футболисты, такие как Цыганков, Марлос, Ярмоленко, выполняют огромную работу. В обороне играют плотно. Украинцы любят комбинировать , начинать атаки из глубины, но впереди оставляют Яремчука или Мораеса", – рассказал Ги.
Матч отбора на ЧМ-2022 Франция – Украина начнется сегодня в 21:45.
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