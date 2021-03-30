На НСК "Олимпийский" главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов пообщался с прессой. Казахский наставник рассказал о состоянии дел в его команде накануне встречи с Украиной.

"Надеюсь, что завтра команды покажут содержательный футбол. Мы понимаем, что Украина хочет только победить, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарки", – сказал Байсуфинов.

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Казахский тренер рассказал об изменениях в составе на киевский матч. "Я говорил еще после игры с Францией – будут перестановки. Два матча проводить на таком уровне – опыт и примеры есть. Корректировки будут. Они связаны с той отдачей, которая была с Францией и с теми моментами, которые не были выполнены. Состояние у ребят хорошее, все понимают ответственность. Решение по составу примем завтра утром. Нужно посмотреть, как команда адаптируется", – заявил наставник наших гостей.

Талгат Байсуфинов также сказал, что сборные Франции и Украины – фавориты группы: "В украинцев хорошая, добротная команда с квалифицированными футболистами. Относительно свежести и всего остального – преимущества быть не должно. Да, мы сыграли на матч меньше, но футболистов у соперника достаточно. Возможно, нам дополнительной игры не хватило, чтобы быть более уверенными".

Кроме того, Байсуфинов поделился новостями из лагеря своей команды. "У нас сейчас идет процесс перезагрузки: есть новые футболисты, а также те, которые давно не приглашались в сборную. У нас очень много потерь в основном составе, который выступал в предыдущих сезонах. Схема в три центральных защитника была раньше, она доступна и понятна для нас. Украина, как и многие другие сборные, также играют с такой обороной. Думаю, все видели, как активно работают фланги в сборной Украины", – сказал тренер.

Напомним, что поединок Украины и Казахстана состоится в среду, 31 марта. Начало игры – в 21:45.