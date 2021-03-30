На НСК "Олімпійський" головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов поспілкувався з пресою. Казахський наставник розповів про стан справ у його команді напередодні зустрічі з Україною.

" Сподіваюся, що завтра команди покажуть змістовний футбол. Ми розуміємо, що Україна прагне лише перемоги, але, як і команда Фінляндії, ми не збираємося робити господарям подарунків", – сказав Байсуфінов.

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Казахський тренер розповів про зміни у складі на київський матч. "Я говорив ще після гри з Францією – будуть перестановки. Два матчі проводити на такому рівні – досвід і приклади є. Коригування будуть. Вони пов'язані з тією віддачею, яка була з Францією і з тими моментами, які не були виконані. Стан хлопців хороший, всі розуміють відповідальність. Рішення по складу приймемо завтра вранці. Потрібно подивитися, як команда адаптується", – заявив наставник наших гостей.

Талгат Байсуфінов також сказав, що збірні Франції та України – фаворити групи: "В українців хороша, добротна команда з кваліфікованими футболістами. Щодо свіжості і всього іншого – переваги бути не повинно. Так, ми зіграли на матч менше, але футболістів у суперника вдосталь. Можливо, нам додаткової гри не вистачило, щоб бути більш впевненим".

Крім того, Байсуфінов поділився новинами з табору своєї команди. "У нас зараз триває процес перезавантаження: є нові футболісти, а також ті, які давно не запрошувалися в збірну. У нас дуже багато втрат в основному складі, який виступав у попередніх сезонах. Схема у три центральні захисники була раніше, вона доступна і зрозуміла для нас. Україна, як і багато інших збірних, також грає з такою обороною. Думаю, всі бачили, як активно працюють фланги у збірної України", – сказав тренер.

Нагадаємо, що поєдинок України та Казахстану відбудеться в середу, 31 березня. Початок гри – о 21:45.