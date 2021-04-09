Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбык отметил навыки Игоря Йовичевича и объяснил, почему сам использует для общения русский язык.

Как рассказал Артем Довбык, дома он общается на украинском, но в Днепре все используют русский. Кроме хорватского наставника команды Игоря Йовичевича.

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"Йовичевич и на тренировках, и на теоретических занятиях говорит только на украинском. В первые дни его работы в Днепре-1 нас очень удивило, как он так идеально говорит на нашем языке. И не только идеально, но еще и быстро. Что и говорить, в этом плане он молодец.

Дома, в Черкассах, я разговариваю на украинском, а вот в Днепре – на русском. Здесь так общается большинство. Но с этим у меня тоже проблем нет", – сказал футболист.

Напомним, Довбык дебютировал за сборную в матче против Казахстана.