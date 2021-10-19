Фонсека в сборной Украины: специалист оценил возможность работать с "желто-синими"
Источник:Sport Arena
Бывший наставник Шахтера и Ромы Паулу Фонсека после ухода из Рима находится в творческом отпуске. Сейчас специалист живет в Киеве, где имеет семью.
Фонсека пока без работы, но возглавлять ни одну сборную команду не хочет. Португалец намерен попробовать свои силы в европейских топ-клубах.
Интересно Большие бонусы за ЧМ и скромная зарплата Петракова: озвучены заработки в сборной Украины
Возвращение в Украину? Я люблю ее, но сейчас – не лучшее время. Хочу продолжить быть тренером в топ-лигах. Сборная Украины? Я не думаю тренировать национальные команды в ближайшие годы. Возможно, чуть позже это может произойти. Сейчас это будет сложно,
– сказал Фонсека.
Напомним, на место Паулу Фонсеки в Рому пришел Жозе Моуринью. Согласно последним слухам, специалист может возглавить Ньюкасл Юнайтед, который перешел в собственность принца Саудовской Аравии.Он там родной человек, – тренер Динамо пророчит Шевченко карьеру в Милане