Фонсека в сборной Украины: специалист оценил возможность работать с "желто-синими"

Бывший наставник Шахтера и Ромы Паулу Фонсека после ухода из Рима находится в творческом отпуске. Сейчас специалист живет в Киеве, где имеет семью.

Фонсека пока без работы, но возглавлять ни одну сборную команду не хочет. Португалец намерен попробовать свои силы в европейских топ-клубах.

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Возвращение в Украину? Я люблю ее, но сейчас – не лучшее время. Хочу продолжить быть тренером в топ-лигах. Сборная Украины? Я не думаю тренировать национальные команды в ближайшие годы. Возможно, чуть позже это может произойти. Сейчас это будет сложно,

– сказал Фонсека.

Напомним, на место Паулу Фонсеки в Рому пришел Жозе Моуринью. Согласно последним слухам, специалист может возглавить Ньюкасл Юнайтед, который перешел в собственность принца Саудовской Аравии.