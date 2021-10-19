Фонсека наразі без роботи, але очолювати жодну збірну команду не хоче. Португалець має намір спробувати свої сили у європейських топ-клубах.

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Повернення в Україну? Я люблю її, але зараз – не найкращий час. Хочу продовжити бути тренером у топ-лігах. Збірна України? Я не думаю тренувати національні команди найближчими роками. Можливо, трохи пізніше це може статися. Зараз це буде складно,

– сказав Фонсека.

Нагадаємо, на місце Паулу Фонсеки у Рому прийшов Жозе Моурінью. Згідно останніх чуток, фахівець може очолити Ньюкасл Юнайтед, який перейшов у власність принца Саудівської Аравії.