Финляндия – Украина: Шапаренко обещает сопернику битву

5 октября 2021 , 13:40
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Источник:

Футбол NEWS

Уже вскоре Украина сыграет чрезвычайно важный матч отбора на чемпионат мира против Финляндии. "Желто-синие" не собираются недооценивать соперника.

Сборной Украины в матче с финнами нужно одержать победу – это повысит наши шансы на путевки в Катар. Хавбек "желто-синих" Николай Шапаренко убеждает – команда осознает ответственность момента. 

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Финляндия – хорошая сборная, которая играет в футбол. У них хорошие игроки – мы в Киеве уже убедились в этом. Поэтому никакой расслабленности не будет. Будем выходить на поединок с боевым настроением,
– заверил футболист.

Матч в Хельсинки состоится 9 октября. В Киеве Украина упустила победу из-за привезенного на последней минуте пенальти.

Сейчас у нас с Финляндией по 5 очков, но финны еще одну игру в запасе.

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Автор: Ярослав Сиваківський