COVID-19 продовжує свій негативний вплив на спортивні змагання.

Міжнародна федерація футболу через небезпеку коронавірусу вирішила скасувати усі молодіжні чемпіонати світу. Про це рішення повідомляє офіційний сайт організації.

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Чемпіонати світу для команд U-17 та U-20 мали відбутись у Перу та Індонезії. Через пандемію коронавірусу ці країни побачать фіналістів чемпіонату світу у 2023 році.

Нагадаємо, чинними чемпіонами світу серед команд до 20 років є Україна. Підопічні Олександра Петракова завоювали золоті медалі, обігравши у фіналі Південну Корею. Серед команд віком до 17 років діючим чемпіоном є Бразилія.