Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
Три поражения сборной Украины повлияли не позицию "желто-синих" в международном рейтинге национальных команд.
Национальная сборная Украины опустилась с 23-го на 24 место в обновленном рейтинге ФИФА.
Могу запихнуть свое мнение в одно место, – лидер сборной Украины "взорвался" из-за решения УЕФА
На это повлияли поражения подопечных Шевченко в товарищеском матче против Польши (0:2), сборной Германии (1:3) и техническое поражение Швейцарии, которое УАФ будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде.
В активе сборной Украины 1528 баллов. Среди европейских команд мы занимаем 16-ю строчку.
Добавим, что техническая победа над Украиной не преподнесла Швейцарию в рейтинге, она осталась на 16-м месте в мировом перечне.
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