Сборники Игорь Харатин и Александр Зубков вышли в старте и были заменены в середине второго тайма.

Продолжает лихорадить Ференцварош. Команда Сергея Реброва в четырех матчах нового года завоевала лишь пять очков. В субботу действующий чемпион не сумел дома победить Кишварду.

Источник: 24 канал

На 12-й минуте хозяева получили прекрасную возможность для того, чтобы выйти вперед. Однако штатный пенальтист команды Игорь Харатин промахнулся с отметки – не помогло и его мгновенное добивание. Стоит добавить, что в этом сезоне игрок сборной Украины отличился шестью голами за Ференцварош, пять из которых были забиты после ударов с пенальти.

В конце первого тайма Кишварда, за которую весь матч провел украинец Богдан Мельник, открыла счет. После перерыва Ференцварошу удалось забить гол, однако на большее лидера чемпионата не хватило. Украинцы участия в голевых эпизодах не принимали.

Несмотря на тяжелый старт нового года, Ференцварош уверенно лидирует в турнирной таблице. Фехервар Ивана Петряка идет вторым и отстает от Фради на 11 очков.

Нереализованный пенальти Харатина

Чемпионат Венгрии, 18 тур

Ференцварош – Кишварда 1:1

Голы: Узуни, 59 – Елена, 40.