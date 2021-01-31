Ференцварош знову втратив очки – Харатін не реалізував пенальті: відео
Збірники Ігор Харатін та Олександр Зубков вийшли у старті і були замінені у середині другого тайму.
Продовжує лихоманити Ференцварош. Команда Сергія Реброва у чотирьох матчах нового року здобула лише п’ять очок. У суботу чинний чемпіон не зумів вдома перемогти Кішварду.
Джерело: 24 канал
На 12-й хвилині господарі отримали чудову нагоду для того, щоб вийти вперед. Проте штатний пенальтист команди Ігор Харатін схибив з позначки – не допомогло і його миттєве добивання. Варто додати, що у цьому сезоні гравець збірної України відзначився шістьма голами за Ференцварош, п’ять з яких було забито після ударів з пенальті.
Наприкінці першого тайму Кішварда, за яку весь матч провів українець Богдан Мельник, відкрила рахунок. По перерві Ференцварошу вдалося забити гол у відповідь, однак на більше лідера чемпіонату не вистачило. Українці участі у гольових епізодах не брали.
Незважаючи на важкий старт нового року, Ференцварош впевнено лідирує у турнірній таблиці. Фехервар Івана Петряка йде другим і відстає від Фраді на 11 очок.
Нереалізований пенальті Харатіна
Чемпіонат Угорщини, 18 тур
Ференцварош – Кішварда 1:1
Голи: Узуні, 59 – Єлена, 40.
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