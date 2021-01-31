Збірники Ігор Харатін та Олександр Зубков вийшли у старті і були замінені у середині другого тайму.

Продовжує лихоманити Ференцварош. Команда Сергія Реброва у чотирьох матчах нового року здобула лише п’ять очок. У суботу чинний чемпіон не зумів вдома перемогти Кішварду.

Джерело: 24 канал

На 12-й хвилині господарі отримали чудову нагоду для того, щоб вийти вперед. Проте штатний пенальтист команди Ігор Харатін схибив з позначки – не допомогло і його миттєве добивання. Варто додати, що у цьому сезоні гравець збірної України відзначився шістьма голами за Ференцварош, п’ять з яких було забито після ударів з пенальті.

Наприкінці першого тайму Кішварда, за яку весь матч провів українець Богдан Мельник, відкрила рахунок. По перерві Ференцварошу вдалося забити гол у відповідь, однак на більше лідера чемпіонату не вистачило. Українці участі у гольових епізодах не брали.

Незважаючи на важкий старт нового року, Ференцварош впевнено лідирує у турнірній таблиці. Фехервар Івана Петряка йде другим і відстає від Фраді на 11 очок.

Нереалізований пенальті Харатіна

Чемпіонат Угорщини, 18 тур

Ференцварош – Кішварда 1:1

Голи: Узуні, 59 – Єлена, 40.