Ференцварош Реброва знову забуксував і втратив очки із аутсайдером
Попри невдалий результат, чинний чемпіон зберігає лідерство. Українець Олександр Зубков провів на полі 84 хвилини, однак результативними діями не відзначився.
Джерело: 24 канал
Напередодні гостьового двобою із Залаегерсегом, який посідав передостанню сходинку у турнірній таблиці, гравці Ференцвароша мали не найкращий настрій. В останніх п'яти зустрічах команда Сергія Реброва перемогла лише двічі (при цьому вилетіла з Кубка Угорщини). У черговому матчі "Фраді" знову втратили очки.
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На старті поєдинку футболіст господарів Марк Коста відкрив рахунок. По перерві Франк Болі оформив дубль і вивів Ференцварош вперед. Проте незабаром Залаегерсег відігрався завдяки голу Марко Футача.
Наш збірник Олександр Зубков був активним, проте участі в гольових епізодах не брав.
Після 25 турів чинний чемпіон має в активі 58 очок. В Академії Пушкаша, яка посідає друге місце, 45 пунктів.
Чемпіонат Угорщини, 25 тур
Залаегерсег – Ференцварош 2:2
Голи: Коста, 7, Футач, 68 – Болі, 51, 66.
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