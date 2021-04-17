Подопечные Сергея Реброва не сумели обыграть на выезде Кишварду. В составе гостей 74 минуты провел сборник Александр Зубков.

В случае победы Ференцвароша, уже сегодня команда Сергея Реброва завоевала бы титул чемпиона. Однако Кишварда, в стартовом составе которой появилось трое украинцев (Антон Кравченко, Виктор Гей и Богдан Мельник), выдержала удар.

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Стоит заметить, что поединок с Кишвардой стал 50-м для Зубкова в футболке Ференцвароша.

В воскресенье свой матч проведет Академия Пушкаша, которая идет второй. Расстояние между командами составляет 14 очков. Если "академикам" не удастся победить МТК, то "Фради" досрочно за четыре тура до финиша отпразднуют победу в чемпионате. Если же нет, то во вторник Ференцварош может сам решить вопрос золота, когда в родных стенах сыграет с Уйпештом.

Чемпионат Венгрии, 29 тур

Кишварда – Ференцварош 0:0