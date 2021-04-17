Підопічні Сергія Реброва не зуміли обіграти на виїзді Кішварду. У складі гостей 74 хвилини провів збірник Олександр Зубков.

У випадку перемоги Ференцвароша, вже сьогодні команда Сергія Реброва здобула б титул чемпіона. Проте Кішварда, у стартовому складі якої з'явилося троє українців (Антон Кравченко, Віктор Гей та Богдан Мельник), витримала удар.

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Варто зауважити, що поєдинок з Кішвардою став 50-м для Зубкова у футболці Ференцвароша.

У неділю свій матч проведе Академія Пушкаша, яка йде другою. Відстань між командами складає 14 очок. Якщо "академікам" не вдасться перемогти МТК, то "Фраді" достроково за чотири тури до фінішу відсвяткують перемогу у чемпіонаті. Якщо ж ні, то у вівторок Ференцварош може сам вирішити питання золота, коли у рідних стінах зіграє з Уйпештом.

Чемпіонат Угорщини, 29 тур

Кішварда – Ференцварош 0:0