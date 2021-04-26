26 апреля день рождения отмечает экс-игрок Шахтера, Карпат, Днепра и сборной Украины Артем Федецкий. Искренний, откровенный и нешаблонный футболист в день своего 36-летия вспоминает о самых ярких жизненных моментах эксклюзивно для Сборной 24.

Отец

Это самый главный человек в жизни. Он воспитал меня и научил правильным вещам. Я говорю даже не о футболе (Андрей Федецкий – лучший бомбардир в истории луцкой Волыни), а о жизненной науке: уважать старших людей, помогать слабым. Позже я начал обращать внимание на то, как отец относится к другим, брал с него пример. Когда смотрел на это, меня переполняла гордость. Папа был душой компании, воспринимал жизнь позитивно. Я не боялся, что он может отругать, но его слово всегда было авторитетом для меня. Если мама шла на поблажки, то с папой трудно было спорить.

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Шахтер

Первый серьезный клуб в моей карьере – попал туда как раз в конце 10-го класса. Я был еще ребенком и поехал так далеко, за 1200 километров в Донецк – это шок. Сначала чувствовал себя ужасно. Не скажу, что меня плохо приняли, наоборот, все было хорошо. Однако пришлось выйти из зоны комфорта.

Привык, что папа и мама всегда помогают, накормят, оденут, погладят вещи… А здесь должен выживать сам. Это были первые уроки дисциплины. Если просыпаешься чуть позже, то можешь пойти в школу без штанов. Потому что кто-то уже твои штаны одел. Дедовщины не было, но дух это закаляло. Крепкий характер я получил по генам от отца, однако в Шахтере я еще больше его закалил.

Карпаты

Все знают, что наши взаимоотношения с Карпатами состояли из различных этапов: как из приятных, так и не очень. Но, поверьте, никакого негатива в моей памяти и сердце нет. Вспоминаю только позитив: хороший коллектив, замечательный подход к тренировкам, комфортные условия и конечно фантастические эмоции, связанные с болельщиками.

Это и гол Галатасараю, и безумная группа с Боруссией, и премьерный вызов в сборную. Когда я вернулся во Львов через несколько лет, то негатива снова хватало, впрочем, я вспоминаю приятные эмоции, в частности, матч против Волыни за сохранение места в УПЛ. Тогда Александру Чижевскому удалось создать прекрасный коллектив. Это именно тот тренер, который нужен был команде, у него "зелено-белое" сердце.

Федецкий забивает Галатасараю / Фото ФК Карпаты

Днепр

Когда вышел на первую тренировку, то сложилось впечатление, будто я приехал в Реал. Смотрю на новых партнеров и думаю: "А где же я здесь буду играть? На какой позиции?" Да, я был сформировавшимся футболистом, но пришлось все начинать с нуля. Я знал многих ребят – Ротаня, Селезнева, Мандзюка – но определенный мандраж чувствовал. Упорно работал на тренировках, затем пообщался с Хуанде Рамосом, который стал инициатором моего перехода.

Я почувствовал доверие от тренера и поддержку. В Днепре я пережил финансовые трудности и периоды, когда футболисты не получали денег. Однако мы боролись ради команды и болельщиков. Я был приятно удивлен – ни один легионер не отказался играть за Днепр, несмотря на отсутствие средств. Каждый выполнил свой контракт, а мы заслужили выход в финал Лиги Европы.

В матче с Наполи / Фото Getty Images

Германия

Это замечательный и важный опыт, который дал мне очень много. В Украине существует стереотип о развитой Европе, мол, там круто и классно. Поверьте, это далеко не всегда так. За этой роскошной картинкой скрывается другая жизнь. Дома – лучше. Здесь люди добрее. В футбольном плане мой опыт также был познавательным.

Конечно, Дармштадт это не топовая команда, но я не жалею. Побывал в роли легионера и имел возможность сравнить с тем, что видел в Украине. Если у нас иностранцу помогает человек из клуба, начиная от квартиры, заканчивая счетами в банке, то там все самостоятельно должен делать. Даже в Баварии не так легко – Дуглас Коста рассказывал, что там тоже игрок не чувствует гиперопеки.

Федецкий в поединке Бундеслиги / Фото Getty Images

Сборная

Выступления за главную команду страны для меня – это все. Это вершина всего. Не существует ни одного клуба в мире, который мог бы сравниться со сборной. Мечты о Реале или Барселоне? Моей главной целью в карьере была сине-желтая футболка. С ней связаны самые яркие эмоции, особенно, когда стадион поет гимн. Это что-то невероятное!

Я здесь родился и не может быть по-другому. Когда в стране происходили не совсем правильные вещи, то матчи за сборную всегда были для меня отдушиной. В такие моменты пропускаешь сквозь себя патриотизм. Когда слушал гимн, то перед глазами появлялись наши герои, наши воины. Каждый футболист сборной понимал, что надо отдать всего себя и даже больше. Мы играли ради болельщиков и особенно ради наших военных, которые нас поддерживали и переживали.

В противостоянии с немцами / Фото Getty Images

Политика

Я получил огромное количество критики в свой адрес. У нас много людей, которые любят с телевизором поговорить. Они самые умные. А если попробовать что-то изменить к лучшему... Я не был асом в политических моментах. Просто существует человеческая совесть. Ты наблюдаешь за тем, что творится в государстве, и хочешь изменить этот беспорядок. Появляется такая возможность. Я видел себя в сфере спорта, имел планы по детским школам, восстановлении и постройке площадок. Да, я не попал в Верховную Раду, но совсем не жалею о своей попытке. Со своей стороны я делал все, что мог. Мы сформировали классную команду, спали по 4-5 часов в сутки, много работали. Даже во время тренировочных сборов график был легче.

Если я хотя бы на несколько процентов мог что-то изменить, то взялся бы за это снова. Говорят, что Федецкий побежал за деньгами? Не верьте в это. Бог помог мне заработать средства на футбольном поле – и я никогда не рассматривал политику как инструмент обогащения.

Сын

Адриан сейчас занимается у Виктора Евгеньевича Попко, моего первого тренера. Он учил меня первым футбольным навыкам – например, как правильно по мячу бить. Теперь у меня много свободного времени – приятно проводить его с сыном, который идет по дороге своего дедушки и отца. Я горжусь Адрианом. Сын перенял мой характер, у него хватает спортивного азарта. Иногда ругаюсь с ним из-за чрезмерных эмоций. Впрочем, определенные успехи на детском уровне у него есть. Как отцу, мне приятно, что сын продолжает династию Федецких.

Повторяю ему: "Сыночек, я был лучше деда Андрея, а ты должен на голову превзойти отца". Со своей стороны я буду делать все для того, чтобы помочь ему. Также даю сыну полезные советы и вспоминаю науку отца, который говорил: "Как бы ты высоко не летал, относись ко всем людям одинаково и с уважением. Неважно, какой статус и заслуги у этого человека".

Дедушка, сын и внук / Фото Юрия Конкевича

Мечта

Сейчас я провожу время с родными, любимой и сыном, наслаждаюсь и наверстываю упущенное. Это особый этап моей жизни. Однако я постоянно думаю о будущем и у меня достаточно планов. Не готов пока сказать – спорт это или бизнес. Опять вспоминаю папу, который отмечал: "Если не знаешь что делать, не спеши. Жизнь тебе обязательно подскажет".

У меня есть тренерский диплом категории А, однако почему-то душа к тренерству не лежит. Это большая жертва, ведь 24 часа в сутки ты должен уделять команде. А это довольно непросто. Планов и мечтаний много, но надо немного подождать. Впоследствии все будет.