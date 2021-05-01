Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко решил дополнить список игроков, которые будут готовиться к Евро-2020. К перечню из 35 футболистов присоединится Евгений Коноплянка.

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В настоящее время исполнитель "горняков" восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра, который случился во время мартовского сбора украинской национальной команды. Сообщается, что в случае полноценного восстановления, Коноплянка присоединится к лагерю сборной в Харькове.

В составе сборной Украины Коноплянка провел 86 матчей и забил 21 гол. Таким образом, Евгений находится на третьей строчке в реестре лучших бомбардиров сборной в истории.

Напомним, что главная команда страны в период с 15 мая по 8 июня будет готовиться к старту чемпионата Европы. В рамках подготовки "сине-желтые" проведут три домашних спарринга: с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).