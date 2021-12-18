Руслан Малиновский вернулся в заявку Аталанты после дисквалификации. Однако украинец начал матч с римлянами на скамейке запасных.

Читайте также Петраков – мужик, умеющий держать удар, – Федецкий о жребии Лиги наций и "Англии номер два"

Неприятности для бергамасков начались на первых секундах. Темми Абрахам открыл счет в самом дебюте. Второй раз Аталанта забила в середине первого тайма усилиями Николо Дзаньоло. Перед самым перерывом хозяева один мяч отыграли – автоголом отличился Брайан Кристанте.

Джан Пьеро Гасперини выпустил Малиновского на второй тайм, однако Руслан не сумел спасти ситуацию. На 68-й минуте украинец выполнил угловой, завершившийся голом. Впрочем, после просмотра повтора рефери отменил взятие ворот. А Рома наоборот увеличила свое преимущество – под занавес поединка отличились Смоллинг и Абрахам.

Поражение Аталанты не позволило ей продолжить погоню за Интером и Миланом. У команды Малиновского 37 очков и пока третье место.

Чемпионат Италии, 18 тур

Аталанта – Рома 1:4

Голы: Кристанте (автогол), 45+1 – Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72.